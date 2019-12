Football Manager 2020: i migliori giocatori economici a basso prezzo

Dopo avervi segnalato i migliori giovani talenti in ogni ruolo, in questa mini-guida di Football Manager 2020 vi consiglieremo i migliori giocatori economici che è possibile acquistare a basso prezzo per la vostra squadra.

I giocatori che vi segnaliamo di seguito sono caratterizzati da un ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Se dovete rinforzare la vostra squadra con acquisti mirati e intelligenti, spendendo poco, vi consigliamo di dare uno sguardo ravvicinato a questi atleti.

David Ospina

Posizione: GK

Costo stimato: 10,66 milioni

David Ospina, colombiano di grande esperienza, può fare un lavoro per tutte le squadre di alto livello in FM 2020, vantando 17 di riflessi e 16 di agilità. Chiederà un salario di circa 60 mila euro a settimana, quindi preparatevi, ma vale sicuramente prenderlo in considerazione per i vostri acquisti.

Martin Campaña

Posizione: GK

Costo stimato: 2,4 milioni

Il portiere di Independiente Campaña ha un valore di soli 3 milioni ed è possibile ottenerlo a un prezzo inferiore. L'ex nazionale dell'Uruguay gode di ottime statistiche, a partire da 18 in leadership e dai suoi 16 di riflessi. Inizia con un salario di soli 5,25 mila euro a settimana.

Thomas Meunier

Posizione: DR / WBR (MR / MC)

Costo stimato: 4,26 milioni

Un terzino destro belga che merita la vostra attenzione è Thomas Meunier del PSG. Il 27enne è noto per la sua determinazione in campo e la sua capacità di sacrificarsi per la squadra. Preparatevi a sborsare un grosso salario per lui.

Timothy Castagne

Posizione: DR / DL / WBR / WBL / MR (MC)

Costo stimato: 2,37 milioni

Castagne è un centrocampista versatile e può vantare un'alta determinazione. Se può tornarvi utile, vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile, dato che il suo prezzo tenderà a lievitare in modo significativo nel tempo.

Jérôme Onguéné

Posizione: DC

Costo stimato: 10,66 milioni

Il 21enne Onguéné ha un potenziale eccellente a centrocampo, e gode di alte statistiche in coraggio e determinazione. Anche se il costo del suo cartellino non è tra i più bassi, nell'insieme può vantare un buon rapporto qualità-prezzo.

Senad Lulić

Posizione: DL / WBL / ML / MC / AML

Costo stimato: 5,5 milioni

Il 33enne Senad Lulić non sta diventando più giovane, ma è ancora una scelta versatile come terzino sinistro, centrocampista sinistro o centrale. Il capitano della nazionale della Bosnia Erzegovina è un grande leader, con ottime statistiche in determinazione e lavoro di squadra.

Jonathan dos Santos

Posizione: DM / MC (MR)

Costo stimato: 3 milioni

Jonathan dos Santos è un centrocampista di indubbio valore, e potete acquistarlo a un prezzo molto conveniente. Ne vale sicuramente la pena: il nazionale messicano vanta alte statistiche su tutta la linea, tra cui 17 in resistenza, 16 nei passaggi e 16 nel primo tocco.

Michael Bradley

Posizione: DM / MC

Costo stimato: 1,9 milioni

Un'altra stella dell'MLS con un basso prezzo richiesto è Michael Bradley. Il grande svantaggio è il suo salario di circa 113 mila euro a settimana - ma resta sempre un talento eccezionale con 18 in coraggio e 17 in tasso di lavoro.

Guido Pizarro

Posizione: DM (MC)

Costo stimato: 8,9 milioni

Il centrocampista del Tigres Pizarro è classificato come un "giocatore di punta", ma potete ancora acquistarlo a un prezzo invitante. L'argentino vanta ottime statistiche in compostezza, posizionamento, equilibrio e resistenza.

Manuel Fernandes

Posizione: AMC (MC / AML)

Costo stimato: 7 milioni

Anche il nazionale portoghese Manuel Fernandes si dimostra conveniente grazie alla sua età avanzata. Per soli 7 milioni otterrete un centrocampista versatile con statistiche elevate in aree chiave, in particolare per quanto riguarda tecnica e tocco.

Juan Fernando Quintero

Posizione: AMR / AMC (MR / MC / AML)

Costo stimato: 8,3 milioni

Il grande svantaggio del centrocampista Quintero è la sua lesione ai legamenti crociati che lo mette fuori gioco all'inizio di FM 2020. Tenetelo nella vostra lista e acquistatelo al momento giusto, dato che potrebbe rivelarsi una presenza di grande rilievo nella fase offensiva. Il tutto a un prezzo conveniente.

Salomon Kalou

Posizione: AMR / AML / MR / ML (ST)

Costo stimato: 3,5 milioni

L'ex stella del Chelsea Salomon Kalou rimane brillante anche all'età di 33 anni. Non è un investimento per il futuro, ma se avete bisogno di un giocatore esperto ed efficiente nella fase offensiva,potete farlo vostro per soli 3,5 milioni di euro. Occhio però al suo salario, che non è affatto basso.

Viktor Fischer

Posizione: AML / ML / ST (AMC)

Costo stimato: 11,5 milioni

Sicuramente vorrete provare a far vostro il venticinquenne Viktor Fischer: il suo potenziale lo vedrà entrare nella maggior parte delle squadre di alto livello. Dovrete pagare circa 11,5 milioni di euro per il danese, ma la spesa varrà ogni centesimo.

Júnior Moraes

Posizione: ST

Costo stimato: 8,9 milioni

L'attaccante dello Shakhtar Donetsk Moraes rimane un attaccante eccezionale all'età di 32 anni, beneficiando di 16 in rifinitura e primo tocco. Il nazionale ucraino è valutato basso perché gli è rimasto solo un anno di contratto, quindi procuratevelo rapidamente prima che lo rinnovi.

André-Pierre Gignac

Posizione: ST

Costo stimato: 2,4 milioni

Un'altra stella delle Tigres nella lista è l'attaccante francese André-Pierre Gignac, che si è unito alla squadra messicana nel 2015. Il suo contratto scade nel giugno 2020 in gioco e rappresenta un grande acquisto grazie alle sue ottime statistiche in forza, equilibrio e ritmo.

Per saperne di più sul nuovo manageriale calcistico di SEGA, vi rimandiamo alla nostra recensione di Football Manager 2020.