Football Manager 2020: i migliori giocatori gratis a parametro zero

Dopo avervi segnalato i migliori giocatori economici, in questa mini-guida di Football Manager 2020 vi parliamo dei migliori giocatori a parametro zero che è possibile ingaggiare gratis nel nuovo manageriale calcistico di SEGA.

Di seguito elenchiamo i migliori giocatori a parametro zero di Football Manager 2020, indicando per ciascuno di essi il ruolo e lo stipendio da sborsare ogni settimana. Essendo svincolati, questi calciatori possono essere ingaggiati senza nessuna spesa, ma naturalmente dovrete pagarli alle condizioni contrattuali richieste dal giocatore stesso.

Adam Bogdan (GK)

Stipendio: 18 mila euro a settimana

L'ex Bolton e Liverpool si presenta come il miglior portiere a parametro zero presente nel gioco. Il suo stipendio non è cosa da poco, ma l'investimento potrebbe valere la pena per avere una discreta sicurezza tra i pali.

Fabio Coentrao (DL)

Stipendio: 35 mila euro a settimana

Fabio Coentrao può vantare ottime statistiche come 15 in Cross e Dribbling, e si presenta come un giocatore in grado di offrire una certa sicurezza alla squadra durante la manovra di gioco. Prendetelo in seria considerazione.

Hatem Ben Arfa (AMC)

Stipendio: 60 mila euro a settimana

Talenti come Hatem Ben Arfa non costano poco. Il francese è ancora in grado di illuminare una partita con la sua capacità di sorprendere gli avversari. Tenete d'occhio le sue statistiche fisiche: possono rapidamente declinare dopo la prima stagione.

Ivan Strinic (DL)

Stipendio: 82 mila euro a settimana

Se cercate un terzino più orientato alla difesa, Ivan Strinic è il vostro uomo. Il suo stipendio, però, richiede un investimento abbastanza impegnativo da parte del club. Valutate se vale la pena aggiungerlo al vostro team in assenza di alternative migliori.

Joe Ledley (DM)

Stipendio: 7 mila euro a settimana

Avete bisogno di un centrocampista economico e battagliero? Allora Joe Ledley fa per voi. Il giocatore può vantare ottime statistiche mentali come 15 in Decisione, Freddezza e Coraggio.

Keisuke Honda (AMC)

Stipendio: 35 mila euro a settimana

Keisuke Honda a parametro zero è un affare da non lasciarsi sfuggire. La sua condizione atletica e la resistenza relativamente alti (nonostante l'età di 33 anni) indicano che dovrebbe essere in grado di inserirsi perfettamente nella vostra squadra.

Youssouf Mulumbu (DM)

Stipendio: 24 mila euro a settimana

Se avete bisogno di una presenza di sostanza a centrocampo, procuratevi al più presto Youssouf Mulumbu. Il suo stipendio non è bassissimo, ma la spesa potrebbe essere ripagata.

Lucas Silva (DM)

Stipendio: 140 mila euro a settimana

Non cercate oltre: questo è il miglior giocatore gratuito attualmente disponibile in Football Manager 2020. Lo stipendio è molto alto, ma Lucas Silva può vantare delle statistiche eccezionali che lo rendono un punto di riferimento tra i titolari.

Martin Olsson (DL)

Stipendio: 25 mila euro a settimana

Grazie alle sue doti atletiche, Martin Olsson è un centrocampista di sostanza che può garantire ottime prestazione anche negli anni a venire. Può essere un buon investimento anche nel medio termine.

Maximiliano Pereira (DR)

Stipendio: 38 mila euro a settimana

Maximiliano Pereira può offrire una buona dose di tecnica, talento e personalità in mezzo al campo, il tutto con un investimento abbastanza contenuto in termini di stipendio. Considerando che potete ingaggiarlo gratis a parametro zero, vi consigliamo di prenderlo senza troppi pensieri.

Slobodan Rajkovic (DC)

Stipendio: 140 mila euro a settimana

Non lasciatevi scoraggiare dal suo salato stipendio. Slobodan Rajkovic è un giocatore d'elite che aggiungerà valore alla vostra squadra, e che con i suoi grandi attributi mentali può dare una marcia in più anche nei momenti più difficili.

Valon Behrami (MC)

Stipendio: 18 mila euro a settimana

Behrami può rivelarsi un'aggiunta molto valida al vostro team. La sua utilità in diverse posizioni, compreso l'intero fianco destro del campo, lo rende una carta jolly da poter giocare con ogni modulo e impostazione tattica.

Yoann Gourcuff (AMC)

Stipendio: 17 mila euro a settimana

Dovrete essere rapidi per far firmare Gourcuff. Le sue eccellenti statistiche nei tiri lo rendono un asso nella manica per qualsiasi squadra, e non saranno pochi i club che proveranno a contenderselo. Considerando il suo stipendio tutto sommato contenuto, non dovreste lasciarvelo sfuggire.

Wilfried Bony (SC)

Stipendio: 12 mila euro a settimana

L'ex uomo del Manchester City potrebbe non essere la forza che era una volta, anche se la sua capacità di sopraffare i difensori è rimasta invariata. Prendetelo in seria considerazione per rinforzare il vostro organico, con la possibilità di alternarlo con i titolari nel turn-over.

Eduardo (ST)

Stipendio: 3.5 mila euro a settimana

Ciò che manca all'attaccante croato nell'esplosività fisica, è più che compensato dalle sue statistiche tecniche e mentali. Eduardo è un acquisto che consigliamo di considerare, anche guardando allo stipendio molto contenuto del giocatore.

Se avete bisogno di altri consigli per rinforzare la vostra con investimenti mirati al futuro, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi segnala i migliori giovani talenti di Football Manager 2020.