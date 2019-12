Football Manager 2020: i migliori giovani talenti in ogni ruolo

Se volete creare una squadra competitiva in Football Manager 2020, puntare sui giovani resta il modo più economico e lungimirante per farlo. In questa mini-guida vi segnaliamo i migliori giovani talenti in ogni ruolo da ingaggiare in Football Manager 2020.

Investire sui giovani può essere il vostro miglior affare in Football Manager 2020. Questi atleti hanno in genere un prezzo accessibile, un talento innato e grandi prospettive di crescita: non c'è nulla di meglio in ottica futura per la vostra squadra.

Di seguito elenchiamo i migliori giovani talenti disponibili in Football Manager 2020, suddividendoli per ruolo. Per ciascuno di essi indicheremo tra parentesi l'età e la squadra in cui militano.

I migliori giovani portieri di Football Manager 2020

Christian Fruchtl (19, Bayern Monaco)

Gabriel Brazao (18, Inter)

Gavin Bazunu (17, Manchester City)

Lucas Bergstrom (16, Chelsea)

Lucas Canizares (17, Real Madrid)

Coniah Boyce-Clarke (16, Reading)

Gabriel Slonina (15, Chicago Fire)

Diogo Costa (19, Porto)

Ivan Martinez (17, Osasuna)

Manuel Gasparini (17, Udinese)

Alessandro Plizzari (19, Milan)

I migliori giovani difensori di Football Manager 2020

Ozan Kabak (19, Schalke)

Juan Miranda (19, Barcellona)

Ki-Jana Hoever (17, Liverpool)

Benoit Badiashile (18, Monaco)

Eric Garcia (18, Manchester City)

Ethan Ampadu (18, Chelsea)

Sergino Dest (18, Ajax)

Sebastian Walukiewicz (19, Cagliari)

Luan Candido (18, RB Leipzig)

Rayan Ait-Nouri (18, Angers)

Jonathan Panzo (18, Monaco)

Max Aarons (19, Norwich City)

Sepp van den Berg (17, Liverpool)

Timothee Pembele (16, Paris Saint-Germain)

Liam Morrison (16, Bayern Monaco)

Matthijs de Ligt (19, Juventus)

Jean-Clair Todibo (19, Barcellona)

Nicolo Armini (18, Lazio)

William Saliba (18, Arsenal)

I migliori giovani centrocampisti di Football Manager 2020

Lee Kang-in (18, Valencia)

Heorhiy Tsitaishvili (18, Dynamo Kiev)

Takefusa Kubo (18, Real Madrid)

Mohammed Ihattaren (17, PSV)

Thiago Almada (18, Velez Sarsfield)

Sergio Gomez (18, Borussia Dortmund)

Ryan Gravenberch (17, Ajax)

Domink Szoboszlai (18, Red Bull Salzburg)

Hugo Felix (15, Benfica)

Sandro Tonali (19, Brescia)

Phil Foden (19, Manchester City)

Efrain Alvarez (17, LA Galaxy)

Steve Mvoue (17, Azur Star Yaounde)

Matias Palacios (17, San Lorenzo)

Pedri (16, Las Palmas/Barcellona)

Giovanni Reyna (16, Borussia Dortmund)

Daniel Maldini (17, Milan)

Eduardo (16, Rennes)

Xavi Simons (16, Paris Saint-Germain)

Harvey Elliott (16, Liverpool)

Karamoko Dembele (16, Celtic)

Florentino Luis (19, Benfica)

Nohan Kenneh (16, Leeds United)

Alessio Riccardi (18, Roma)

Hamed Junior Traore (19, Empoli)

Ilaix Moriba (16, Barcellona)

Riqui Puig (19, Barcellona)

Hannibal Mejbri (16, Manchester United)

Angel Gomes (18, Manchester United)

I migliori giovani attaccanti di Football Manager 2020

Joao Felix (18, Atletico Madrid)

Erling Haaland (19, Red Bull Salzburg)

Jadon Sancho (19, Borussia Dortmund)

Danylo Sikan (18, Dynamo Kiev)

Leonardo Campana (18, Barcelona SC)

Lincoln (18, Flamengo)

Willem Geubbels (18, Monaco)

Gabriel Martinelli (18, Arsenal)

Pietro Pellegri (18, Monaco)

Mason Greenwood (17, Manchester United)

Rodrygo (18, Real Madrid)

Vinicius Jr. (19, Real Madrid)

Callum Hudson-Odoi (18, Chelsea)

Adil Aouchiche (17, Paris Saint-Germain)

Kaio Jorge (17, Santos)

Ansu Fati (16, Barcellona)

Troy Parrott (17, Tottenham)

Louie Barry (16, Barcellona)

Fabio Silva (17, Porto)

Jann-Fiete Arp (19, Bayern Monaco)

Amine Gouiri (19, Lione)

Myron Boadu (18, Ajax)

Moise Kean (19, Everton)

Rayan Cherki (15, Lione)

Diego Lainez (19, Betis)

Emile Smith Rowe (18, Arsenal)

Emanuel Vignato (18, Chievo)

Reiss Nelson (19, Arsenal)

Sebastiano Esposito (16, Inter)

Giacomo Raspadori (18, Sassuolo)

Se siete alla ricerca di giovani talenti da ingaggiare per la vostra squadra di Football Manager 2020, dunque, vi consigliamo di consultare la nostra lista, individuando per ciascuno ruolo i giocatori che fanno al caso vostro.

Come ve la state cavando con la vostra carriera di allenatori in Football Manager 2020? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Football Manager 2020.