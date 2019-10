Football Manager 2020: 'Ogni decisione conta' nel nuovo video interattivo

I curatori del sito ufficiale di Football Manager 2020 confezionano un video interattivo che coinvolge gli appassionati nella scoperta delle principali novità del prossimo, atteso capitolo del gestionale calcistico targato Sports Interactive e SEGA.

Il trailer ci ricorda come "ogni decisione conta" in FM20: grazie alle nuove meccaniche di gioco implementate dagli sviluppatori britannici, e alle caratteristiche inedite legate alla pianificazione manageriale e alla gestione tattica della propria rosa, l'ultimo atto di questa rinomata serie ambisce a migliorare quanto proposto dai capitoli degli scorsi anni in ogni aspetto grafico, ludico e contenutistico.

Data la natura del filmato in questione, l'unico modo per ammirarlo (o meglio, per potervi interagire di persona) è quello di recarsi sul sito ufficiale di Football Manager 2020 che trovate nel link in calce alla notizia.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il nuovo gestionale calcistico di Sports Interactive è destinato ad arrivare su PC, Mac OS, sistemi mobile e presumibilmente Google Stadia (che poi sarà la versione di FM20 più potente) il prossimo 19 novembre, con la versione Nintendo Switch prevista in uscita in un secondo momento. Nel frattempo, su queste pagine potete recuperare la nostra prova di Football Manager 2020 a firma di Stefano Talarico.