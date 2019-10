Football Manager 2020: SEGA e Sports Interactive svelano la data di uscita

Gli sviluppatori inglesi di Sports Interactive e i vertici di SEGA sono lieti di annunciare la data di uscita ufficiale di Football Manager 2020, il nuovo capitolo della serie dedicata a tutti gli appassionati di simulazioni calcistiche incentrate sugli aspetti gestionali.

In base a quanto riferito dal colosso videoludico giapponese e dalla software house britannica, Football Manager 2020 approderà su PC e Mac OS nella giornata di martedì 19 novembre. Anche la versione Touch di Football Manager 2020 destinata ai fan di giochi di calcio su sistemi mobile iOS e Android sarà disponibile a partire dal 19 novembre, mentre per quanto riguarda le versioni Google Stadia (considerata la più potente del lotto) e Nintendo Switch siamo ancora in attesa di conoscerne la data di pubblicazione.

A partire da oggi, lunedì 14 ottobre, chi effettuerà il preordine del titolo presso uno dei rivenditori digitali indicati dal sito ufficiale di SEGA (trovate il link in calce alla notizia) e in uno dei negozi fisici aderenti all'iniziativa potrà ricevere uno sconto del 10% sul prezzo di listino e avere l'opportunità di accedere alla versione Beta Pre-Release che, a detta degli autori londinesi di Sports Interactive, sarà disponibile circa due settimane prima del lancio del titolo. Sapevate inoltre che ogni confezione di Football Manager 2020 sarà ecologica sarà (quasi) completamente riciclabile?