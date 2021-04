Football Manager 2021, fan esclude le squadre della Super Lega per 25 anni: i risultati

Il recente uragano scatenato dalla possibile nascita della Super LEGA sembra aver ormai visto placarsi i propri venti: almeno per il momento, infatti, pare che il progetto sia definitivamente naufragato.

Nei pochi giorni in cui la competizione sembrava però pronta a prendere il via, non sono mancate riflessioni e ipotesi da parte di moltissimi osservatori, inclusi attori parte dell'industria videoludica. Una conferma dell'avvio della Super LEGA avrebbe infatti inevitabilmente modificato gli equilibri dei videogame dedicati al mondo calcistico, come testimoniato dalla reazione ironica degli sviluppatori di Football Manager. Proprio dal celebre simulatore calcistico, giunge ora un peculiare esperimento, messo in campo da un giocatore intenzionato a ipotizzare le eventuali conseguenze di un avanzamento del progetto concorrente alla Champions League.



Dando virtuale seguito alle minacce della UEFA di bandire i partecipanti alla Super LEGA dai campionati nazionali, l'utente attivo su Reddit come "Flying Pingoo" ha provato a simulare l'evoluzione della Premier League e della Liga spagnola private rispettivamente di Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Spurs, e Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid. Per realizzare la simulazione, l'appassionato di Football Manager 2021 ha relegato le franchigie ad una retrocessione irrecuperabile, per poi avviare il titolo calcistico in modalità Holiday per ben 25 edizioni dei due campionati. Direttamente in calce a questa news, potete osservare i risultati generati dal gioco!