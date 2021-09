Football Manager 2022: ecco la data d'uscita su PC, Switch, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori di Sports Interactive presentano ufficialmente Football Manager 2022, il nuovo capitolo dell'ormai storica serie manageriale per appassionati di calcio che sognano di diventare degli allenatori. Sin dal lancio, il titolo potrà essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.

La prossima iterazione del gestionale calcistico di Sports Interactive vanterà diverse migliorie, ottimizzazioni e aggiunte contenutistiche, con interventi che toccheranno ogni aspetti dell'esperienza ludica, manageriale e simulativa.

In FM2022 verranno integrati dei nuovi strumenti di scouting e troverà spazio un database ancora più ricco, con statistiche, analisi e dati per le squadre di club, il quadro dirigenziale e i singoli atleti in rosa di ben 100 campionati internazionali. Non mancheranno poi dei miglioramenti al sistema di reclutamento dei calciatori in erba e alle complesse attività di contrattazione per ingaggiare i campioni affermati e garantirgli uno stipendio congruo alle proprie capacità, oltre a un irrobustimento delle dinamiche di gameplay legate alla simulazione delle partite.

La commercializzazione di Football Manager 2022 è prevista per il 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e sistemi mobile. Sempre dal 9 novembre, abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere "gratis" sia alla versione PC che alla Xbox Edition, quest'ultima comprensiva di miglioramenti all'interfaccia e disponibile anche "su nuvola" tramite il servizio in streaming offerto da Xbox Cloud Gaming.