Football Manager 2022 disponibile in Early Access, ma non su Xbox Game Pass

Tecnicamente mancano più di due settimane al lancio ufficiale, ma Football Manager 2022 può già essere giocato a partire da oggi in Accesso Anticipato da tutti coloro che hanno effettuato il preordine.

La versione del gestionale messa a disposizione di tutti i giocatori che hanno prenotato il gioco è a tutti gli effetti una Beta, pertanto è da considerarsi ancora incompleta. Gli sviluppatori sfrutteranno il feedback dei giocatori per affinare le meccaniche di gioco ed applicare degli aggiustamenti prima del debutto ufficiale. Come già accaduto negli anni scorsi, tutti i progressi conseguiti nella Modalità Carriera durante la Beta potranno essere importati nell'esperienza definitiva.

Niente da fare, tuttavia, per gli abbonati Xbox Game Pass: Football Manager 2022 entrerà a far parte del catalogo immediatamente al day-one, ma agli iscritti al servizio non verrà concessa l'opportunità di testare il gioco in versione Beta, un benefit che quindi è da considerarsi esclusivo per coloro che hanno già pagato il gioco completo, riponendo fin da subito la loro fiducia nel lavoro di Sports Interactive.

Football Manager 2022 uscirà il 9 novembre in versione PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Nell'attesa, potete leggere il resoconto della nostra prova di Football Manager 2022, realizzata in esclusiva italiana.