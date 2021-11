Football Manager 2022: i migliori moduli e tattiche per vincere

La nuova iterazione della serie calcistica manageriale di Sports Interactive è finalmente disponibile su PC, dispositivi mobile, console Xbox (Game Pass compreso) e Nintendo Switch. Gli aspiranti allenatori di tutto il mondo possono iniziare i loro progetti per provare a vincere un titolo con la loro squadra del cuore.

Dopo aver visto il video che celebra il lancio di Football Manager 2022, nel nuovo titolo manageriale alcune tattiche spiccano rispetto a tutte le altre poiché tendono ad essere più efficaci ed a portare risultati positivi più facilmente anche quando utilizzati da squadre non di primissima fascia. Se siete alla ricerca di un’impostazione tattica efficace che possa andare bene per la vostra squadra anche se non appositamente costruita su misura, ecco alcune delle migliori da provare.

5-2-3 Tiki-Taka

Una delle novità più interessanti è la possibilità di schierare i centrali difensivi in posizione molto larga rispetto al centro dell’area di rigore. Questo ruolo inedito permette di giocare con 3 difensori centrali in una linea che copre molto più spazio in campo rispetto a quanto visto nei predecessori, portandoci direttamente alla scelta di questa formazione: il 5-2-3 permette una solida copertura difensiva con ben 5 giocatori, i quali possono poi impostare con calma il gioco sia da dietro che attraverso il movimento degli esterni per cercare di innescare i 3 attaccanti di ruolo. Il tiki-taka è una tattica che si sposa bene con questo modulo, ma potete scegliere anche quella che più vi piace, a seconda della situazione e della squadra con cui state giocando. L’importante è che i vostri centrali larghi e i vostri esterni abbiano valori molto alti di resistenza e posizionamento, e che la vostra squadra rimanga sempre piuttosto compatta. Evitate quindi di dare istruzioni troppo offensive ai vostri attaccanti, oppure vi ritroverete una squadra in difficoltà a centrocampo.

4-2-3-1 Gegenpress

Il modulo e tattica per eccellenza di Football Manager 2021 ha perso parte della sua straordinaria efficacia quest’anno, ma rimane una scelta piuttosto valida per mantenere costantemente sotto pressione i giocatori avversari ed indurli a sbagliare molti passaggi. Per massimizzarne l'efficacia vi consigliamo di utilizzare terzini a trazione offensiva ed esterni a piede invertito in grado di rientrare verso l’interno del campo: in questo modo riuscirete a sfruttare efficacemente i palloni recuperati nella metà campo avversaria, creando imbucate per la punta centrale, occasioni di tiro per gli esterni offensivi o filtranti per le sovrapposizioni dei terzini, consentendovi così di essere più spesso in superiorità numerica sui vostri avversari. Per sostenere l’impegno fisico avrete però bisogno di esterni con molta resistenza e velocità, e dovrete procurarvi dei ricambi all’altezza dei titolari.

4-3-3 con CDC

Il 4-3-3 permette di mantenere un ottimo equilibrio a centrocampo grazie alla presenza di tre giocatori con compiti differenti, mantenendo al tempo stesso una squadra con una spiccata propensione all'offensiva. Per sfruttare al meglio questo tipo di tattica, tuttavia, vi consigliamo di attenervi ad alcuni dettami piuttosto rigidi per quanto riguarda la composizione del centrocampo:

il centrocampista difensivo davanti alla difesa deve avere ottime statistiche di passaggio e posizionamento, in modo da poter agire da regista della squadra

della squadra il centrocampista centrale intermedio ideale è un giocatore con spiccate qualità difensive da recupera-palloni, ottime caratteristiche per mantenere l’equilibrio necessario nel vostro centrocampo

da recupera-palloni, ottime caratteristiche per mantenere l’equilibrio necessario nel vostro centrocampo il terzo centrocampista dovrebbe invece essere una mezzala con compiti offensivi e grandi capacità di dribbling, tiro e resistenza

4-4-2 Contropiede

Modulo classico per eccellenza, il 4-4-2 è un evergreen calcistico estremamente adatto a squadre di qualsiasi livello quando non cercano di fare la partita, preferendo invece attendere cautamente l’avversario dietro la linea del pallone per cercare di recuperarlo per poi dare il via ad un rapido contropiede sfruttando esterni di centrocampo molto veloci e due punte centrali. Per comporre un solido ed efficace centrocampo vi consigliamo di affiancare un regista ad una mezzala oppure ad un centrocampista box-to-box, ruoli estremamente adatti a mettere in pratica la tattica del contropiede veloce.

4-1-4-1

Nel caso in cui abbiate bisogno di una difesa ancora maggiore di quella fornita dal 4-4-2 o dalla linea a 5 difensori proposta con il 5-2-3, questo modulo è ciò che fa per voi. Impostate un atteggiamento cauto e inserite un centrocampista difensivo davanti alla difesa molto roccioso, e dovreste essere in grado di portare a casa qualche punto anche contro le grandi squadre, imbrigliandole con un gran numero di giocatori dietro alla linea del pallone.

Se volete saperne di più sul nuovo capitolo della serie di Sports Interactive, vi rimandiamo alla nostra recensione di Football Manager 2022.