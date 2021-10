Football Manager 2022: le novità di gameplay su Data Hub e trasferimenti

Negli ultimi streaming organizzati da Sports Interactive, il team di sviluppo inglese ha illustrato due delle principali innovazioni apportate al gameplay e all'esperienza simulativa di Football Manager 2022, ossia la riformulazione del Data Hub e il potenziamento delle attività legate ai trasferimenti.

La storica software house che ha dato i natali alla serie di Championship Manager (conosciuta in Italia come Scudetto) ricorda le difficoltà affrontate nel dare forma a FM2021 e FM2022 in piena emergenza Coronavirus, sottolineando la professionalità e l'entusiasmo con cui tutti i membri di Sports Interactive hanno saputo riorganizzare il proprio lavoro in remoto.

Fatte queste dovute precisazioni, gli autori britannici hanno poi discusso delle innovazioni ludiche e contenutistiche di Football Manager 2022 partendo dal Data Hub, la sezione dalla quale ogni dirigente e allenatore virtuale potrà ricavare delle informazioni utili sulle prestazioni del proprio team, con un'analisi dettagliata dei parametri fisici dei singoli calciatori in rosa.

Non meno interessanti sono poi le informazioni condivise da Sports Interactive sulle modifiche apportate alle meccaniche deputate alla gestione dei trasferimenti nelle finestre di calciomercato: in quest'ambito rientra l'aggiunta di un migliore sistema per ricreare le convulse fasi di contrattazione che avvengono nelle ore precedenti alla chiusura del mercato estivo e invernale. Una volta partita la stagione, ci saranno anche delle nuove riunioni da organizzare con il personale per fare il punto della situazione.

Il lancio di Football Manager 2022 è previsto per il 9 novembre su PC, Nintendo Switch, sistemi mobile, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato su Xbox Game Pass nella doppia versione per PC e console Xbox.