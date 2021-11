Football Manager 2022: i trucchi per vincere in modalità carriera

Footbal Manager 2022, nuovo capitolo dell'acclamata serie manageriale di Sports Interactive, ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale sul mercato: migliaia di aspiranti allenatori sono già pronti a costruire la propria, spettacolare carriera.

Mentre i veterani della serie sapranno già come muoversi all'interno della mole di dati, schermate e informazioni che il gioco fornisce, i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di più tempo per ambientarsi. Questi consigli aiuteranno i neofiti ad imparare i concetti base del titolo.

Studiate una tattica adatta alla vostra rosa

A differenza di altri calcistici come FIFA 22 o eFootball 2022, in Football Manager 2022 non potrete scendere in campo per condizionare direttamente l'esito delle partite. La vostra principale influenza sui risultati si basa sulla vostra capacità di studiare tattiche adatte ad affrontare ogni avversario. Dovrete cercare il modulo e lo stile di gioco che meglio si adatta alle caratteristiche della vostra rosa, consentendo ai vostri giocatori di esprimersi al meglio sul campo. Impostare una tattica non adatta alle singole caratteristiche dei vostri giocatori oppure sbilanciata rispetto al livello dell'avversario comporterà l'inevitabile l'arrivo di risultati negativi. Per ulteriori consigli in questo senso, controllate la nostra guida ai migliori moduli di Football Manager 2022.

Prendetevi i vostri tempi

Nonostante inizialmente la mole di informazioni e schermate proposte dal gioco possa sembrare soverchiante, la cosa migliore da fare è di prendervi il tempo necessario per familiarizzare con i vari settori del menu di gioco, nel quale trascorrerete la maggior parte del tempo. Così facendo memorizzerete i dettagli dell'interfaccia e potrete sfruttare il momento per esaminare tutti i dati relativi alla vostra squadra, da quelli più generici a quelli più specifici.

Non fate promesse che non potete mantenere

Come in ogni capitolo della serie, anche in Football Manager 2022 la componente psicologica riveste un ruolo fondamentale nell'economia di una squadra vincente: mantenere alto il morale complessivo del team e dei singoli atleti può contribuire al raggiungimento di risultati positivi in campo. Per farlo dovrete stare molto attenti alle dinamiche e alle gerarchie dello spogliatoio: in particolare sarà importantissimo mantenere tutte le promesse che farete ai vostri giocatori in sede di acquisto o di rinnovo di contratto, oppure quando questi vi faranno delle richieste particolari durante la stagione. Non rispettare le promesse avrà infatti un impatto molto negativo sul morale dei singoli giocatori e della squadra, rendendo più difficile ottenere grandi successi.

Delegate le responsabilità

Se non volete gestire da soli ogni singolo aspetto manageriale, c'è la possibilità di delegare ai membri del vostro staff alcune (o gran parte) delle responsabilità, in modo da potervi concentrare solo sugli aspetti davvero importanti. Potrete farlo direttamente il primo giorno di lavoro attraverso una schermata dedicata presente nella posta in arrivo, oppure potrete modificare singolarmente le responsabilità anche in seguito, ogni volta che vorrete. Se non siete veterani della serie vi consigliamo di delegare in particolare gli allenamenti, la gestione di U20 e U18 e l'analisi dei big data (una delle novità di questa edizione).

Evitate di acquistare compulsivamente

Nonostante l'entusiasmo dato dal calciomercato digitale e la necessità di rinforzare la rosa in alcuni ruoli chiave, dovrete in ogni modo evitare di concludere acquisti affrettati ogni qualvolta avrete a disposizione il budget necessario. È sempre meglio portare pazienza ed esplorare tutto ciò che il mercato virtuale offre in quel momento: prestiti, giocatori in scadenza di contratto e giocatori scontenti in rotta con il club di appartenenza sono solo alcuni esempi delle possibilità che avrete per risparmiare denaro durante una sessione di mercato. Inoltre, cercate sempre di costruire un team di osservatori quanto più esperti possibile, in modo da ricevere velocemente resoconti dettagliati sulle abilità di un determinato giocatore, nonché dirette valutazioni sulla sua utilità nella rosa in caso decidiate di acquistarlo.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Football Manager 2022.