Football Manager 2022: il nuovo video celebra il lancio su PC, Switch, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori di Sports Interactive festeggiano l'avvenuto lancio di Football Manager 2022 con un video che riassume l'esperienza da vivere immergendosi nelle atmosfere e nelle ricche attività proposte dal nuovo capitolo del famoso gestionale calcistico.

L'ultima iterazione della serie manageriale targata SEGA vanta tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e contenuti inediti che abbracciano ogni aspetto dell'opera, sia dal punto di vista squisitamente tecnico che simulativo.

Con FM2022 assistiamo ad esempio al debutto di un nuovo strumento di scouting, all'ampliamento del database e ad un modulo ancora più realistico nella gestione del sistema di reclutamento dei calciatori in erba. La cura per i dettagli si riflette nella ricostruzione accurata (licenze permettendo) di ogni singolo atleta, membro dirigenziale ed elemento delle squadre che militano in 100 campionati internazionali, prova ne sia l'impegno profuso da Sports Interactive nel costruire l'impalcatura ludica e contenutistica del nuovo Data Hub di Football Manager 2022.

Il nuovo kolossal sportivo di SEGA è disponibile da oggi 9 novembre, su PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e sistemi mobile, con approdo immediato nella ludoteca dei titoli fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass. Per saperne di più sull'ultima fatica calcistica dell'esperta software house inglese, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Football Manager 2022.