Football Manager 2023 arriva anche su PlayStation 5: ecco data d'uscita e prezzo

L'attesa sta finalmente volgendo al termine, visto che a breve i possessori della console di ultima generazione targata Sony potranno mettere le mani sull'ultimo Football Manager 2023.

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato con un breve post sul portale ufficiale del gioco che FM23 approderà su PlayStation 5 a partire dal prossimo 1 febbraio 2023 e verrà lanciato in concomitanza con un'interessante promozione che coinvolgerà tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus. Chiunque disponga di un abbonamento attivo al servizio, potrà procedere con l'acquisto del gioco in offerta e, più precisamente, con uno sconto del 20%. La promo resterà valida fino alle ore 16:00 del 14 febbraio 2023 e avrà quindi una durata di due settimane.

Poiché le finestre di mercato non sono ancora state chiuse in tutto il mondo, gli sviluppatori hanno confermato che tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo verrà pubblicato un aggiornamento di mercato gratuito per tutti i possessori del gioco in versione PlayStation 5.

