Football Manager 2023 è disponibile in Accesso Anticipato su PC, ecco come scaricarlo

SEGA ha annunciato ufficialmente che Football Manager 2023, titolo manageriale di stampo calcistico, è finalmente disponibile in accesso anticipato su PC e Mac, ed è quindi pronto per essere provato dai giocatori. Ecco come poter scaricare il titolo.

Anzitutto vi confermiamo, come anche riportato dai colleghi di Thegamer, che l'Early Access del gioco può essere scaricata, per il momento, solo attraverso Steam e l'Epic Store. Ma passiamo alla procedura di accesso.

Per poter scaricare Football Manager 2023 in accesso anticipato sui vostri PC è necessario che abbiate preordinato il gioco presso uno degli store digitali autorizzati da SEGA, come appunto quelli sopracitati. Fatto questo, sarà sufficiente effettuare l'accesso all'interno degli store con il vostro profilo e scaricare il gioco. Vi ricordiamo che il titolo può ancora essere preordinato fino al giorno dell'uscita ufficiale, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto.

Questa versione di Football Manager 2023 sarà molto vicina a quella finale, ma presenterà comunque alcuni bug che potrebbero essere risolti nelle prossime settimane. Sarà possibile far partire una carriera e mantenere i progressi successivamente, ma anche sfidare i propri avversari nelle partite online.

Football Manager 2023, che uscirà l'8 novembre su PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One, Game Pass e PC, si presenterà con delle nuove licenze per le competizioni, in particolare quelle legate a: Champions League, Europa League e Conference League.