Football Manager 2023: il gestionale calcistico torna a novembre, anche su Game Pass

Dopo aver aperto i preordini di SEGA Mega Drive Mini 2, il publisher giapponese annuncia ufficialmente Football Manager 2022, il prossimo capitolo dell'ormai iconico gestionale calcistico sviluppato da Sports Interactive.

La prossima iterazione del kolossal calcistico della software house inglese comprenderà tutti gli aggiornamenti delle rose, dei tornei e dei campionati nazionali della stagione 2022/2023, per poi offrire numerose migliorie, aggiunte e ottimizzazioni all'esperienza strategica offerta a tutti gli aspiranti allenatori.

Come da tradizione per la serie, in Football Manager 2023 dovremo trovare la nostra squadra più adatta e centrare gli obiettivi della dirigenza per evitare l'esonero, con sullo sfondo le complesse attività da svolgere in sede di calciomercato, nella scelta della migliore tattica e nelle rapporti da tenere con i propri calciatori, i dirigenti, la stampa e gli emissari degli altri club.

Non mancherà poi un profondo sistema di scouting che darà modo agli utenti di formare uno staff e promuovere i giovani talenti in prima squadra. Maggiori dettagli sull'esperienza ingame offerta dal sistema deputato alla simulazione delle partite, e a tutti gli altri aspetti contenutistici, verranno condivisi da Sports Interactive nelle prossime settimane.

La commercializzazione di Football Manager 2023 è prevista per l'8 novembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sistemi mobile, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Proprio come avvenuto con Football Manager 2022 lanciato su Game Pass, anche il prossimo capitolo della serie approderà dal day one nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, tanto su PC quanto su console.