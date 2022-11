Football Manager 2023: guida e trucchi per creare una squadra vincente

Qualsiasi appassionato di videogiochi che ama il pallone attende con ansia due momenti ogni anno: il debutto del nuovo FIFA (che il prossimo anno cambierà nome in EA SPORTS FC) e l'uscita di Football Manager.

A tal proposito, la nuova iterazione del gestionale che permette di creare una squadra ed allenarla vestendo i panni del tecnico è appena arrivata su PC e console, senza contare la sua disponibilità sin dal lancio sul catalogo di PC e Xbox Game Pass con tanto di supporto al cloud e ai controlli touch. Se state approfittando della recente uscita di Football Manager 2023 per scoprire la serie, ecco una serie di consigli che potrebbero rendere più agevole il vostro primo contatto col gioco. Se ancora non l'avete fatto, vi suggeriamo anche di leggere la nostra recensione di Football Manager 2023 con tutto quello che c'è da sapere sul nuovo episodio del manageriale calcistico più famoso del mondo.

Fidatevi degli Osservatori

A meno che non siate utenti esperti, sarà difficile riuscire a comprendere quali sono i calciatori che potrebbero ottenere i risultati migliori se inseriti nel team. Proprio per questo motivo, i neofiti di Football Manager 2023 dovrebbero fare affidamento ai consigli degli Osservatori, i quali vi proporranno a cadenza regolare nuovi nomi con tanto di valutazione in stelle: ed è in base a questa valutazione che dovreste fare le vostre decisioni, dal momento che nella maggior parte dei casi indicano quelli che sono i calciatori migliori. Una volta acquisita sufficiente esperienza nella gestione del mercato, potrete anche ignorare le valutazioni dei talent scout e analizzare tutti i parametri degli sportivi per valutare un eventuale inserimento nella squadra.

Delegate

In Football Manager 2023 è possibile gestire qualsiasi aspetto della squadra, dalla gestione finanziaria al comportamento sul campo di ogni singolo giocatore. Sebbene vi siano così tante opzioni nel gioco, però, non tutti amano occuparsi dei più piccoli aspetti e c'è chi preferisce dedicarsi al solo mercato e all'allenamento dei calciatori. A prescindere da quali siano le vostre preferenze, sappiate che esiste un apposito menu attraverso il quale è possibile delegare alcune attività agli altri esponenti del team tecnico, così che determinati elementi siano gestiti in maniera automatica. Per far ciò occorre accedere al menu ‘Staff' e poi scorrere fino alla tabella chiamata ‘Responsabilità': in questa schermata potrete scegliere quali azioni affidare ai vostri sottoposti selezionando ‘Staff' e quali gestire personalmente selezionando ‘Allenatore'. Nel caso in cui doveste cambiare idea, vi basterà ritornare nel menu in questione ed apportare tutte le modifiche di cui avete bisogno.

Controllate il Centro Dati

Al termine della terza partita del campionato, i giocatori di Football Manager 2023 sbloccano l'accesso al Centro Dati, un menu complesso la cui analisi permette di fare la differenza. Una volta effettuato l'ingresso nel menu, nell'angolo in alto a sinistra della schermata si può notare la presenza di un grafico, il quale permette di osservare in pochi istanti l'andamento della squadra nel campionato: le aree azzurre indicano i parametri della squadra e quelli in grigio fanno riferimento alla media dei restanti team che fanno parte della lega. La visione di questa finestra consente di scoprire quali sono i fattori che rendono vincente la nostra squadra e quelli che andrebbero ritoccati per colmare le lacune, così da intervenire tempestivamente e salvare i risultati dei successivi incontri. Sempre nel Centro Dati è possibile accedere alla schermata dello storico delle partite, all'interno della quale vengono proposte le statistiche degli ultimi cinque match giocati con tanto di pro e contro della prestazione.

Occhio alle Dinamiche

Pur essendo fondamentale l'analisi dell'andamento dei calciatori sul campo, è altrettanto importante che il loro morale sia sempre elevato e che non vi siano screzi ed incomprensioni. La meccanica del morale è centrale per il successo di una squadra, dal momento che un errore in tal senso potrebbe portare ad un disastro. Sappiate infatti che vi sono giocatori con una maggiore influenza sul resto della squadra: esiste infatti una gerarchia ben precisa che si può osservare nell'apposita schermata del menu Dinamiche e, nel caso in cui un calciatore che occupa una posizione elevata in tale grafico dovesse mostrarsi più volte contrariato dalle vostre decisioni, allora potreste avere delle gravi ripercussioni sull'andamento in campionato. I giocatori più influenti potrebbero alterare il morale di chi è al di sotto nell'apposita schermata, costringendovi a gestire una miriade di situazioni diverse pur di sollevare le sorti del team. Per ovviare a questo problema, cercate di accontentare tutte le richieste dei membri della squadra e tenete sotto controllo il loro livello del morale nel menu del team.

Salvate prima di ogni match

L'esito di ogni partita del campionato è importante e, di conseguenza, è bene che riusciate ad accumulare quante più vittorie possibile. Per questa motivazione, potrebbe essere una buona idea quella di effettuare un salvataggio manuale prima di affrontare un match, così da poter tornare indietro in caso di sconfitta e tentare un approccio differente in termini di tattiche e giocatori in campo. Spesso e volentieri, infatti, il problema non risiede tanto nella squadra ma nel modo in cui vengono utilizzati i suoi elementi e trovare la giusta quadra potrebbe fare la differenza anche nelle future partite giocate.

Modalità cursore

Se state giocando la versione console di Football Manager 2023 e non gradite il funzionamento dei menu, i quali richiedono l'utilizzo combinato di stick analogici e croce digitale per la navigazione, sappiate che esiste anche un metodo alternativo per selezionare i vari tasti presenti a schermo. Utilizzando il controller, basta premere lo stick analogico sinistro per passare alla modalità cursore, ovvero il sistema di controllo simile a quello della versione PC che prevede la presenza di un puntatore da spostare tramite l'ausilio dell'analogico. Potete inoltre tornare alla navigazione classica premendo nuovamente il tasto in qualsiasi momento.