Football Manager 2023, versione PS5 rinviata all'ultimo secondo: SEGA si scusa

Football Manager 2023 è ormai alle porte, con data d'uscita fissata per l'8 novembre 2022, ma chi aveva intenzione di giocarlo su PlayStation 5 dovrà portare pazienza: la versione per la console Sony è stata infatti rinviata proprio ad un passo dall'esordio sul mercato.

Football Manager 2023 non arriverà quindi su PS5, con SEGA che per il momento non ha nemmeno rivelato una nuova finestra di lancio per il nuovo episodio dell'iconica serie manageriale incentrata sul calcio. Tutto in regola invece per le altre versioni previste (PC, Nintendo Switch, sistemi mobile e console Xbox, con arrivo sul Game Pass confermato sempre per il day one), che esordiranno l'8 novembre come previsto.

SEGA e lo sviluppatore Sports Interactive si scusano per l'inconveniente. "Siamo devastati per quanto avvenuto, nonostante abbiamo lavorato senza sosta con i nostri partner per settimane nel tentativo di evitarlo", afferma Miles Jacobson, director di Sports Interactive, che prosegue: "E' stato particolarmente difficile prendere la decisione del rinvio, in quanto ci costringere a mettere in stand-by un grande gioco a cui diverse persone di talento qui a Sports Interactive hanno lavorato davvero duro per diverso tempo. Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per consegnare questo gioco nelle mani degli utenti PlayStation 5 il prima possibile".

Non sono ben chiari i motivi che hanno portato al posticipo della sola versione PS5, in ogni caso coloro che hanno prenotato il gioco attraverso il PlayStation Store potranno eventualmente richiedere il rimborso. Per maggiori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Football Manager 2023, così da avere un'idea più chiara di cosa aspettarvi dal nuovo gioco della serie SEGA.