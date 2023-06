Football Manager 2024 arriverà su Game Pass: 'Non distrugge il valore'

In una lunga lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di gestionali calcistici, gli sviluppatori di Sports Interactive hanno annunciato ufficialmente Football Manager 2024 per PC, PlayStation, Xbox, Switch, sistemi mobile e, come per FM23, Game Pass.

Il prossimo capitolo del gestionale edito da SEGA, di conseguenza, approderà da subito nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, come pure su tutte le altre piattaforme fisse e portatili. Se per Jim Ryan di Sony il Game Pass è un servizio distruttivo, quindi, per Sports Interactive l'abbonamento videoludico di Microsoft rappresenta una grande opportunità.

Ai microfoni di Eurogamer.net, il boss di Sports Interactive Miles Jacobson è entrato nel merito del dibattito alimentato dalle parole del massimo esponente del team PlayStation per spiegare come "ogni studio credo abbia delle opinioni diverse su servizi come il Game Pass, e magari ciascuno di questi studi ha dei dati diversi in funzione delle grandi differenze e situazioni prospettate da ciascun videogioco. Ma per noi, il Game Pass non è altro che positivo".

Quanto alle critiche di Ryan sulle 'critiche unanimi' degli editori al Game Pass e alla 'distruzione del valore dei giochi' determinata dall'abbonamento di Microsoft, Jacobson non utilizza giri di parole nell'affermare che "gestiamo la nostra azienda con rigore e ci piace sapere che il nostro studio è redditizio. SEGA ha fatto una grande scommessa su di noi tanti anni fa e i suoi azionisti, per quanto strano possa sembrare, dovrebbero essere ricompensati per questo. Quindi non tendiamo a fare affari che siano dannosi per nessuna delle parti coinvolte in questo business. I nostri giochi hanno un grande successo su Game Pass, quest'anno abbiamo portato Football Manager Touch su Apple Arcade e lanciato FM23 su PS5, e su ogni piattaforma abbiamo superato le nostre aspettative".

Quanto a Football Manager 2024, il lancio del titolo è previsto più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sistemi mobile, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ingresso dal day one nel catalogo del Game Pass.