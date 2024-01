Football Manager 2024 meglio di FM 23: raggiunti i 6 milioni di utenti in soli 59 giorni!

Football Manager 2024 non ha apportato alcuna rivoluzione, ma ci è piaciuto comunque, come raccontatovi in sede di recensione. Sports Interactive ha confezionato un prodotto rivelatosi ben al di sopra della sufficienza, come dimostrato anche dai numeri conseguiti nell'arco delle settimane: Football Manager 2024 ha raggiunto un importante record.

Tramite un post via X di Miles Jacobson, portavoce della software house che ha realizzato il titolo in questione, è stato dichiarato che "Football Manager 2023 è stato il nostro primo gioco ad avere 6 milioni di giocatori. Ci sono voluti 284 giorni per raggiungere questa milestone". Quelli conseguiti dalla precedente iterazione sono di per sé numeri alquanto positivi, soprattutto tenendo conto della natura del titolo meno in linea con i gusti ed i desideri del pubblico generalista. Tuttavia, come accennato in apertura alla notizia, l'ultima iterazione ha imposto un nuovo record.

Infatti, a differenza delle informazioni sopracitate, "Football Manager 2024 ha impiegato solo 59 giorni per essere giocato da 6 milioni di persone". Il capitolo più recente del noto franchise videoludico targato Sports Interactive e SEGA ha riscosso una maggiore fama rispetto alla controparte del 2023, ma come mai? Che questa volta l'ingresso di Football Manager 2024 su Game Pass sia stata la chiave di volta per il brand, a differenza di FM 23? Purtroppo non vi sono maggiori dettagli in riferimento alle piattaforme ed agli ecosistemi videoludici ove vi è un maggior numero di utenza, ma non è detto che tali dettagli non possano sopraggiungere nelle prossime ore o nei giorni a seguire.