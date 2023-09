Football Manager 2024: il gestionale calcistico ha una data su PC, console e Game Pass

Dopo aver difeso il valore del Game Pass, Sports Interactive fissa la data di commercializzazione di Football Manager 2024, il nuovo capitolo del celebre gestionale calcistico che, per quest'anno, accoglierà tutti coloro che desiderano cimentarsi nella carriera di allenatore e manager su PC, console e sistemi mobile.

La nuova iterazione della serie gestionale prodotta da SEGA e sviluppata dalla software house inglese promette di offrire agli appassionati del genere tutta una serie di strumenti inediti per intraprendere la carriera virtuale di allenatore, dirigente manager di calcio.

L'edizione 2024 di Football Manager consentirà ai fan della serie di importare la Carriera dal capitolo precedente per proseguirla e accedere, così facendo, alle migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche della versione più moderna, con tutti gli aggiornamenti dell'enorme database di calciatori tra club e nazionali.

Il trailer di presentazione confezionato da Sports Interactive ci offre un'infarinatura dei poliedrici strumenti a disposizione dei giocatori per impostare la tattica, migliorare le prestazioni della squadra e intervenire in sede di calciomercato per potenziare la propria rosa. Sempre dal video apprendiamo che Football Manager 2024 (FM24) sarà disponibile dal 6 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (in versione Touch) e sistemi iOS e Android (in versione Mobile), con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.