Football Manager 2024: data di uscita del gioco Game Pass nei leak di Dealabs

Ad alcuni mesi di distanza dalla prima conferma ufficiale dell'arrivo di Football Manager 2024 su Xbox Game Pass sin dal day one, il noto leaker Bilibili-kun svela ulteriori dettagli sulla produzione a sfondo sportivo.

Stando a quanto riportato dal celebre insider sulle pagine del portale francese Dealabs, il gestionale sportivo sarebbe ormai pronto a mostrarsi in azione. Il reveal ufficiale di Football Manager 2024 - scrive il leaker - sarebbe infatti in programma per la prossima settimana, nel corso della giornata di martedì 12 settembre. In questa stessa data, dovrebbero divenire disponibili anche i preordini fi Football Manager 2024.

Stando al rumor, la data di uscita attesa per il gioco dovrebbe coincidere con il successivo 6 novembre 2023. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, conclude Bilibili-kun, non dovrebbero esservi grossi cambiamenti in programma rispetto a Football Manager 2023, con la versione PC e console del gioco proposta rispettivamente a 59,99 euro e 49,99 euro. Effettuando il preordine di Football Manager 2024, conclude Dealabs, l'utenza Steam, Epic Games Store e Microsoft Store potrà però beneficiare di uno sconto del 10%.



Il lancio di Football Manager 2024, era già stato confermato, resta atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile.