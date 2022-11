Football Manager 23 è disponibile su mobile in vista Mondiali: c'è il 3D

Non è passato molto tempo da quando abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Football Manager 2023. Tuttavia, è bene tornare sull'argomento, in quanto, in vista anche dei Mondiali in Qatar, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla versione mobile di FM23.

Infatti, il titolo di SEGA è approdato sul Play Store di Google (per i dispositivi Android) e sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad). Questa versione ha un costo di 11,99 euro e include le competizioni per club UEFA su licenza, dalla Champions League all'Europa League, passando per Super Cup ed Europa Conference League. L'edizione 2023 del manageriale calcistico integra inoltre novità come un profilo allenatore rinnovato.

Va notato però che esiste un'altra versione del gioco. Quella indicata finora si chiama infatti Football Manager 2023 Mobile è può essere acquistata singolarmente, ma SEGA ha lanciato anche Football Manager 2023 Touch. Quest'ultimo, che può essere scaricato in esclusiva mobile mediante l'abbonamento Apple Arcade, porta per la prima volta su iPhone il motore grafico 3D e punta dunque a offrire agli appassionati una versione completa dell'esperienza.

Insomma, considerando anche il fatto che ormai i Mondiali in Qatar sono alle porte (prenderanno il via il 20 novembre 2022) e che siamo dunque in "periodo calcistico", gli appassionati del manageriale e di calcio in generale potrebbero voler dare un'occhiata alla novità.