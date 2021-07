Football Manager avrà il calcio femminile ma non nel 2021, dettagli in arrivo oggi

La BBC ha rivelato accidentalmente che Football Manager introdurrà presto i campionati di calcio femminile, indubbiamente una buona notizia per un movimento in continua espansione e che sta diventando sempre più popolare negli USA, in Gran Bretagna e tanti altri paesi europei.

Dopo aver debuttato in FIFA, il calcio femminile arriverà "presto" anche in Football Manager, usiamo le virgolette perchè Miles Jacobson, responsabile di Sports Interactive, è intervenuto su Twitter per chiarire che il calcio femminile "arriverà su Football Manager NON quest'anno ma quando sarà pronto" e promette ulteriori dettagli per la giornata di oggi (venerdì 23 luglio).

Sports Interactive non ha ancora annunciato Football Manager 2022 ma potrebbe essere arrivato il momento giusto per il reveal, nei giorni scorsi Electronic Arts e Konami hanno svelato le carte per il futuro di FIFA e eFootball e chissà che anche SEGA non possa sfruttare il treno dell'hype del momento per rivelare le novità del prossimo gioco di Football Manager.

Football Manager 2021 ha riscosso un discreto successo ed ha segnato il ritorno della serie su console Xbox dopo qualche anno di assenza, nonostante non generi i numeri della concorrenza il manageriale di SI Sports può contare su un buon numero di giocatori appassionati e fedeli.