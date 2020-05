Football Manager: il Manchester United cita in giudizio SEGA e Sports Interactive

A quanto si apprende dalle colonne del Guardian, le alte sfere del Manchester United avrebbero deciso di ricorrere alle vie legali contro SEGA Publishing e Sports Interactive per "l'utilizzo improprio" del marchio del club in Football Manager 2020 e Football Manager Touch.

Gli avvocati della storica squadra di calcio inglese contestano a SEGA e SI la violazione del marchio societario con "l'ampio utilizzo del nome del club all'interno del gioco". I legali del Manchester United sostengono così che gli editori e gli sviluppatori di Football Manager avrebbero violato il marchio del club pur avendo sostituito lo stemma della squadra di Premier League con un logo semplificato a strisce bianche e rosse.

Vista la gravità dell'accusa mossa dal Manchester Utd, la risposta di SEGA e Sports Interactive non si è fatta attendere: in un comunicato congiunto, i rappresentanti delle due aziende videoludiche hanno specificato che l'utilizzo del nome del club "è un riferimento legittimo alla squadra del Manchester United in un contesto calcistico, ed è stato utilizzato nei precedenti capitoli di Football Manager e Championship Manager dal 1992 senza alcuna contestazione da parte del richiedente".

Da parte sua, lo studio legale di cui si è avvalso il club inglese per citare in giudizio SEGA Publishing e Sports Interactive avrebbe chiesto al giudice incaricato di aggiungere alle accuse mosse anche quella di "incentivare e incoraggiare l'uso di patch e mod per evitare l'acquisto delle licenze e ottenere maggiori ricavi dalla vendita del gioco a scapito dei club".

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, ricordiamo che di recente anche Ubisoft ha citato in giudizio Google e Apple, questa volta però a causa della pubblicazione sui rispettivi store digitali di Area F2, un gioco considerato dal colosso videoludico francese come un "clone per sistemi mobile" di Rainbow Six Siege.