Football Manager: gli sviluppatori commentano ironicamente la nascita della Super Lega

La nascita della Super League ha portato uno scossone inaspettato nel mondo del calcio. La nuova competizione europea ha infiammato le tifoserie, tra chi sostiene che si tratti di una necessaria ventata di novità, e chi invece si dice contrario a causa della natura separatista del torneo.

Nel mentre i tifosi continuano a discutere in modo animato, non sappiamo esattamente dove la vicenda andrà a parare, con la Uefa che ha già diffuso un comunicato in cui minacciava di escludere dalla Champions League i club coinvolti in questa nuova competizione. L'inaspettato cambiamento potrebbe peraltro influenzare in modo negativo alcuni tra i videogiochi calcistici più celebri, tra cui la serie di FIFA la quale rischierebbe di perdere le licenze di squadre blasonate in tutto il mondo come Atletico Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, Manchester United, AC Milan, Arsenal FC, Real Madrid CF, FC Inter, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Tottenham Hotspur insieme a Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, attualmente in trattative per prendere parte alla Super League.



Una situazione a dir poco aleatoria, che giunge a qualche mese di distanza dal lancio dei nuovi simulatori calcistici sul mercato videoludico. Coinvolti quindi anche gli sviluppatori di Football Manager, che si sono visti circondati dal caos più totale nel giro di poche ore. Cosa ne sarà del prossimo manageriale della serie? Al momento non è possibile avere risposte certe, e allora - come potete osservare tramite la simpatica gif riportata in calce alla notizia - si cerca di mantenere una calma serafica nell'attesa di poter mettere ordine in questa intricata situazione venutasi a creare.