Football Manager Touch 2018 arriverà su Nintendo Switch?

Football Manager Touch 2018 potrebbe debuttare presto su: il gioco ha fatto la sua comparsa nel database dell'ente coreano che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese, facendo quindi pensare a un prossimo lancio del titolo sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto.

Football Manager Touch 2018 è disponibile su PC, Mac OS, Linux, Android e iOS, questa la sinossi riportata insieme alla classificazione: "Football Manager Touch 2018 offre l'emozione del campionato senza il circo della stampa e le configurazioni prepartita, permettendoti di concentrarti sugli aspetti principali: tattiche e trasferimenti. Touch offre un percorso molto più veloce verso la panchina digitale permettendo ai manager di sfrecciare tra le stagioni, grazie anche alla funziona di simulazione Risultato immediato.

Avrai a disposizione l'intera profondità e potenza del celebre database di Football Manager con i dati aggiornati di tutti i migliori calciatori del mondo, per affrontare il mercato dei trasferimenti nel migliore dei modi. Troverai tutte le grandi squadre del mondo e più di 130 campionati in cui cimentarti. In questa stagione creare tattiche è ancora più comodo e intuitivo, e potrai vedere la tua visione calcistica prendere vita con il famoso motore 3D, che nella stagione 2018 ha una nuova grafica e un'interfaccia della partita più agile."

Al momento, SEGA e Sports Interactive non hanno annunciato l'arrivo di Football Manager Touch 2018 su Nintendo Switch, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti in merito.