Football Manager Touch 2018 disponibile da oggi a sorpresa su Nintendo Switch

Dopo i rumor dei giorni scorsi, SEGA e Sports Interactive hanno confermato l'esistenza di Football Manager Touch 2018 per Switch. Il gioco è disponibile da oggi in formato digitale sul Nintendo eShop

Football Manager Touch 2018 è sviluppato da Sports Interactive con il supporto di Hardlight Studios, team noto per titoli mobile come Sonic Dash e Sonic Jump. Questa versione del gioco presenta un'interfaccia ottimizzata e un sistema di controllo che sfrutta le potenzialità dei Joy-Con e il touch-screen.

Football Manager Touch 2018 non presenta contenuti nuovi rispetto a quanto già visto su altre piattaforme, con FM Touch 2018 la serie debutta quindi per la prima volta in assoluto su console, una bella notizia quindi per gli appassionati della popolare serie manageriale di SEGA.