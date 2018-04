Football Manager Touch 2018 Touch: vediamo 15 minuti di gameplay su Switch

Lo youtuber Snorth93 ha pubblicato un nuovo video gameplay di Football Manager Touch 2018 Touch, permettendoci di vedere in azione la versione Nintendo Switch del gioco. Il filmato, delle durata di circa 15 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

La versione Nintendo Switch di Football Manager Touch 2018 Touch è disponibile a partire da ieri, come annunciato a sorpresa da SEGA e Sports Interactive. Questa edizione del gioco include inoltre un'interfaccia ottimizzata e un sistema di controllo che sfrutta le potenzialità dei Joy-Con e del touch-screen.

Ricordiamo che Football Manager Touch 2018 non presenta contenuti nuovi rispetto a quanto già visto su altre piattaforme, ma senza dubbio l'arrivo del gioco su Switch avrà fatto molto piacere agli utenti della console ibrida. Se siete curiosi di vedere il titolo in azione sulla piattaforma Nintendo, vi basta guardare il filmato proposto in cima alla notizia, con circa 15 minuti di gameplay tratti dalle varie fasi di gioco.

Anche voi avete accolto con piacere l'arrivo di Football Manager Touch 2018 su Nintendo Switch? Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.