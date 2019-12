Football Manager Touch 2020 sbarca anche su Nintendo Switch

Se siete tra gli aspiranti allenatori di calcio, perlomeno in ambito videoludico, probabilmente aspettate l'edizione annuale di Football Manager come un bambino aspetta il Natale, e quest'anno, come potrete leggere nella nostra recensione di Football Manager 2020, nonostante alcune pecche il titolo di Sports Interactive è davvero niente male.

Certo, ci sono alcune pecche e c'è il fatto che in FM 2020 manchi la licenza della Juventus, che si chiama in realtà con il bizzarro nome di "Zebre", ma d'altronde non è l'unico gioco in cui si sopperisce all'assenza dei diritti in modi fantasiosi, mettiamola così.

Stare incollati al PC per le lunghe sessioni a cui ci ha abituato la serie di Football Manager però non a tutti fa piacere, perciò sarà sicuramente accolto con entusiasmo l'annuncio dell'arrivo del gioco anche su Nintendo Switch.

Quest'anno infatti, Football Manager 20 Touch arriva anche sulla console ibrida di casa Nintendo, per cui sarà possibile guidare la propria squadra alla vittoria utilizzando i joy-con e comodamente svaccati sul proprio divano di casa.

L'annuncio è stato dato dallo stesso publisher, tramite l'account ufficiale del gioco su Twitter (trovate il tweet in calce alla news). Siete contenti? Darete una chance alla versione Switch di Football Manager o lo giocherete, da puristi, con mouse e tastiera?