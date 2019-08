For Honor e Alan Wake gratis da oggi su Epic Games Store

For Honor e Alan Wake sono i primi due giochi gratis di agosto su Epic Games Store, disponibili da oggi per il download su PC. Entrambi i titoli possono essere scaricati a costo zero fino al 9 agosto, quando verranno sostituiti da altri due giochi non ancora annunciati.

Alan Wake

Quando sua moglie scompare durante la loro vacanza, l'autore di best-seller Alan Wake intraprende delle ricerche nel corso delle quali ritrova le pagine di un racconto che non ricorda nemmeno di aver scritto. Una presenza oscura si aggira per la piccola città di Bright Falls, spingendo Wake sull'orlo della follia nella sua battaglia per svelare il mistero e salvare il proprio amore.

For Honor

Affronta il caos della guerra nei panni di un fiero cavaliere, un brutale vichingo, un letale samurai o un rapido Wu Lin, una fazione leggendaria formata da quattro dei più grandi guerrieri mai esistiti. In For Honor, brandirai la tua spada come mai prima d'ora grazie all'innovativo sistema di combattimento Arte della Guerra, che ti permette di controllare totalmente il tuo guerriero. Perfeziona la tecnica con la tua arma e affronta combattimenti corpo a corpo rapidi e brutali in una campagna dalla trama avvincente e modalità multigiocatore innovative.

Nella giornata di oggi Epic Games dovrebbe annunciare anche i due giochi gratis scaricabili dalla prossima settimana, più precisamente dal 9 agosto, restiamo in attesa di saperne di più. Scaricherete For Honor e Alan Wake? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.