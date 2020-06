For Honor: annunciata con un video Tyranny, Stagione 2 dell'Anno 4

Continua costante nel tempo il supporto da parte di Ubisoft a For Honor, il particolare titolo basato su scontri all'arma bianca tra abili guerrieri vichinghi, cavalieri e samurai.

Il gioco si prepara infatti a ricevere un aggiornamento per il lancio della Stagione 2 dell'Anno 4, la quale vedrà il ritorno della modalità PvE in cui i giocatori possono, da soli o in compagnia di un paio di amici, affrontare orde di avversari e temibili boss del calibro di Tozen, Gudmundr e Apollyon. Altra importante novità di questa stagione riguarda il Centurione, il guerriero romano che riceverà presto un importante rework per fare in modo che meglio si adatti all'attuale andamento del gioco. In aggiunta a tutto questo, gli sviluppatori hanno anche promesso un pass stagionale tutto nuovo e ricco di elementi che permetteranno ai giocatori ulteriori opzioni per la personalizzazione dei propri guerrieri preferiti. La stagione proporrà ovviamente anche un nuovo eroe di cui però non conosciamo ancora alcun dettaglio e che, stando alle dichiarazioni dell'azienda francese, verrà pubblicato solo il prossimo 6 agosto 2020.

Vi ricordiamo che l'inizio della stagione è previsto per domani, giovedì 11 giugno 2020.

Sapevate che qualche settimana fa c'è stato un evento a tema Prince of Persia in For Honor?