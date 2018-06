For Honor: annunciato l'aggiornamento Marching Fire che introdurrà nuovi eroi e modalità

Spazio anche per For Honor durante la conferenza E3 di Ubisoft: la software house francese ha appena annunciato Marching Fire, la prossima espansione che introdurrà una nuova fazione, la modalità PvP 4 contro 4 chiamata Assalto, una modalità single player inedita e diversi miglioramenti grafici.

Marching Fire introdurrà 4 nuovi personaggi selezionabili ispirati agli antichi guerrieri cinesi appartenenti alla fazione Wu Lin, la nuova modalità PvP 4vs4 Assalto che potete osservare nel trailer allegato alla notizia e una modalità single player inedita. Marching Fire sarà disponibile a partire dal 16 ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per concludere, Ubisoft ha annunciato che For Honor sarà scaricabile gratuitamente su Uplay fino al 18 giungo: una volta riscattato, il gioco rimarrà vostro per sempre, anche dopo la fine della promozione.