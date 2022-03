For Honor: finalmente in arrivo il cross-play su console PlayStation e Xbox

Nonostante siano trascorsi già cinque anni dal lancio di For Honor, l'action multiplayer di Ubisoft continua ad essere molto popolare tra gli appassionati del genere, come testimonia l'impegno profuso dagli autori transalpini nell'aggiungere, con la prossima patch, una delle funzioni più attese dall'utenza console.

Chi continua a darsi battaglia nei panni di Vichinghi, Samurai e Templari sarà infatti felice di sapere che Ubisoft ha finalmente confermato l'arrivo del cross-play di For Honor con la prossima patch in arrivo giovedì 17 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'introduzione del crossplay nelle opzioni offerte dal matchmaking online di For Honor su console PlayStation e Xbox avverrà in due fasi: la prima, prevista proprio per il 17 marzo, consentirà l'accesso alle lobby condivise con l'utenza PC. Gli sviluppatori di Ubisoft interverranno poi in un secondo momento per sbloccare il crossplay anche negli inviti da inviare ai propri amici provenienti da altre piattaforme.

A chi ci segue, ricordiamo che dal 17 marzo avrà ufficialmente inizio la prima Stagione dell'Anno 6 di For Honor: l'aggiornamento che sancirà l'ingresso di For Honor nel suo sesto anno di supporto abiliterà automaticamente il crossplay sia per il PvP che per le attività PvE. Chi dovesse riscontrare dei problemi potrà comunque disattivare tale funzione accedendo all'apposita voce che verrà inserita nelle impostazioni richiamabili dal menù di pausa. Nell'attesa di assistere alla prossima evoluzione dell'action multiplayer di Ubisoft, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento legato al documentario Netflix sulla nascita di For Honor.