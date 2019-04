For Honor: Chiomaombrosa è la nuova mappa della Stagione 2 dell'Anno 3

Dopo la nuova lottatrice Sakura, Ubisoft ha presentato anche Chiomaombrosa, la mappa inedita di For Honor che debutterà all'inizio della Stagione 2 dell'Anno 3.

"Su Chiomaombrosa esistono molte leggende. Una riguarda un gruppo di coloni Samurai che vi si rifugiarono, sfruttando le caratteristiche del luogo per trionfare su mille nemici. Un'altra storia parla di una misteriosa divinità che diede vita al bosco sacro prima di trasformarsi in pietra. Oltre che da un'aura mistica, questo remoto villaggio è protetto da barriere naturali ed è diventato un rifugio ambito da tutte le fazioni".



La mappa Chiomaombrosa (Canopy, in lingua originale) sarà disponibile per tutti i giocatori nelle modalità Tributo, Eliminazione, Schermaglia, Mischia e Duello. Il suo debutto è previsto per il 2 maggio, giorno in cui prenderà il via la Stagione 2 dell'Anno 3 di For Horor. Potete ammirare in anteprima il nuovo terreno di combattimento nel trailer allegato in cima a questa notizia, condiviso per l'occasione da Ubisoft.