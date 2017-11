For Honor: i dettagli del weekend gratuito in programma la prossima settimana

Se siete sempre stati in dubbio sull'acquisto di, allora sarete felici di sapere cheha in programma un nuovo weekend di gioco gratuito.

Il titolo sarà giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme a partire da giovedì 9 novembre 2017. A seguire il calendario completo:

Xbox One : Inizio 9 novembre ore 7:00 - Fine 13 novembre ore 7:00

: Inizio 9 novembre ore 7:00 - Fine 13 novembre ore 7:00 PlayStation 4 : Inizio 9 novembre ore 17:00 - Fine 12 novembre ore 20:00

: Inizio 9 novembre ore 17:00 - Fine 12 novembre ore 20:00 PC: Inizio 9 novembre ore 17:00 - Fine 12 novembre ore 20:00

Su PlayStation 4 e PC sarà anche abilitato il pre-scaricamento a partire dalle ore 16:00 del 7 novembre: in questo modo i giocatori potranno arrivare pronti all'inizio del periodo di prova gratuito.

Saranno compresi tutti i contenuti del gioco, tra cui cinque modalità multigiocatore, una campagna giocabile in solitaria o con un amico in modalità cooperativa online, oltre all’intero gruppo di eroi unici. Per l'occasione, For Honor sarà scontato fino al 60% su tutte le piattaforme. Inoltre, chi acquisterà la versione completa durante il Weekend gratuito potrà conservare tutti i progressi ottenuti.

For Honor è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La Stagione 4, che introdurrà tanti nuovi contenuti come modalità, eroi e mappe, prenderà il via il 14 novembre 2017.