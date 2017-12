For Honor: Digital Foundry confronta le versioni Xbox One X e PS4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video confronto di For Honor , mettendo a paragone le versioni. Ricordiamo che il titolo ha introdotto da poco il supporto ai 4K per la console Microsoft grazie alla recente patch dedicata

Per quanto riguarda la risoluzione, la versione Xbox One X di For Honor riesce a girare a 1800p nativi, segnando un salto di qualità rispetto ai 1440p nativi di PlayStation 4 Pro. Nonostante il pixel-count maggiore, però, la pulizia e la nitidezza dell'immagine rimangono quasi del tutto identiche, con la versione Xbox One X in leggero vantaggio sui dettagli visualizzati a distanza.

Tuttavia, grazie anche all'ottima applicazione del temporal anti-aliasing, la qualità dell'immagine può considerarsi di eccezionale fattura su entrambe le console, al punto da risultare quasi indistinguibile dai 4K nativi ottenibili sui PC di fascia alta. Parlando di effetti visivi, invece, su Xbox One X si segnalano alcuni upgrade rispetto a PS4 Pro, per un risultato finale che si avvicina ai settaggi Ultra della versione PC.

Per concludere, il frame rate rimane ancorato a 30fps sia sulla console Microsoft che su quella Sony, con cali molto sporadici che non inficeranno in alcun modo l'esperienza di gioco. Vi lasciamo al video confronto di Digital Foundry riportato in cima alla notizia.