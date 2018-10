For Honor: l'espansione Marcing Fire è disponibile, ecco tutti i dettagli

Marching Fire, la nuova grande espansione di For Honor, è adesso disponibile per l'acquisto su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per celebrare l'occasione, Ubisoft ha pubblicato un trailer in cui ci vengono mostrate alcune delle novità incluse.

Marching Fire è l'aggiornamento più grande pubblicato finora e include una lunga serie di novità, ovvero una nuova fazione, quattro nuovi eroi, una modalità 4 contro 4 inedita, migliorie grafiche e una modalità PvE illimitata per giocatore singolo o due giocatori in cooperativa.

Fazione ed eroi: i Wu Lin

I Wu Lin sono una fazione di guerrieri che vivono oltre le mura dell'antica Cina, e si suddividono in:

Shaolin: monaci guerrieri conosciuti per la loro maestria nelle arti marziali e nell'uso del bastone da combattimento

Tiandi: guerrieri e guardie personali di re, regine e imperatori armati della classica lama dao

Jiang Jun: generali dell'antico esercito cinese, maestri nell'uso guan dao

Nuxia: assassine e guardie del corpo armate di spde a uncino

Modalità PvP: Assalto

Nella modalità Assalto gli attaccanti dovranno far breccia nel castello, mentre i difensori dovranno lottare per fermarli. Il gioco di squadra e la coordinazione giocheranno un ruolo fondamentale.

Modalità PvE illimitata: Arcade Mode

Simulazione di battaglia da giocare da soli o in cooperativa con un amico che garantirà punti reputazione al vostro eroe.

Fra i miglioramenti grafici introdotti da Marching Fire, troviamo texture aggiornate e ottimizzate, interfaccia utente rivisitata, illuminazione globale superiore e una nuova tecnologia per la resa visiva del cielo e le nubi. Che pensate della nuova grande espansione di For Honor?