For Honor giocabile gratis per tutto il weekend su PC, PS4 e Xbox One

Ubisoft ha dato ufficialmente il via aldi: per tutto il fine settimana il client di gioco sarà scaricabile gratuitamente da PlayStation Store, Xbox Store e Steam e sarà possibile divertirsi con tutte le modalità a costo zero.

Il Free Weekend terminerà il 12 novembre alle 20:00 (il 13 novembre alle 07:00 su Xbox One) e darà libero accesso a tutti i contenuti, tra cui le cinque modalità multiplayer e la campagna in single player o co-op.

Durante il fine settimana, inoltre, sarà possibile acquistare For Honor a prezzo scontato sui marketplace digitali, con riduzioni fino al 60% sul gioco completo e sui DLC. Una buon antipasto in attesa della Stagione 4, al via il 14 novembre, che introdurrà nuovi eroi e modalità.