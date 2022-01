For Honor è giocabile gratis nel weekend, fino al 31 gennaio

In contemporanea con l'arrivo dell'aggiornamento 2.0 di For Honor Anno 5 Stagione 4, Ubisoft annuncia un free weekend per il gioco su tutte le piattaforme: i giocatori possono scaricare gratis For Honor e giocare liberamente fino al 31 gennaio.

For Honor è disponibile per il download gratis su PlayStation 4, PayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC su Epic Games Store e Ubisoft Connect. Il free weekend prevede l'accesso alla Standard Edition del gioco con la modalità storia, tutte le modalità multiplayer, trenta personaggi e altrettante mappe. Al termine del weekend di prova potrete mantenere i vostri progressi qualora decidiate di acquistare il gioco completo.

Tra le ultime novità di For Honor troviamo il personaggio la Pirata, inoltre il 17 marzo inizierà Lost Horizon, contenuto che darà il via all'Anno 6 che prevede altre quattro nuove stagioni. For Honor ha raggiunto 25 milioni di giocatori e da cinque anni viene continuamente aggiornato con ulteriori contenuti tra cui eventi, eroi, armi e mappe.

For Honor è ottimizzato per PS5 e Xbox Series X/S con supporto per i 60fps su tutte le console di attuale generazione. Il free weekend è sicuramente una ottima occasione per scoprire uno dei titoli Ubisoft più apprezzati degli ultimi anni.