For Honor: I server dedicati saranno disponibili da domani su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo l’introduzione per PC il 19 febbraio, da domani anche tutti i giocatori console dipotranno usufruire dei nuovi server dedicati. La transizione verrà completata durante una manutenzione che inizierà alle 15:00.

L’introduzione dei server dedicati per For Honor perfezionerà il matchmaking e la stabilità online generale offrendo un’esperienza di gioco migliore in tutte le modalità PvP. La recente implementazione per i giocatori PC ha comportato diversi miglioramenti all’esperienza online, tra cui:

Completa eliminazione dei problemi di risincronizzazione e migrazione dell’host durante le partite.

Miglioramento generale dei tassi di completamento delle partite nelle modalità PvP.

Implementazione di alcuni fix importanti su PC dopo il lancio dei server dedicati per migliorare l’esperienza online. I giocatori console beneficeranno di questi miglioramenti fin dal primo giorno.

I server dedicati sono stati introdotti come parte della Stagione cinque di For Honor, Age of Wolves, che si basa sull’esperienza di gioco principale e introduce anche importanti aggiornamenti per eroi e combattimenti, un evento speciale di 3 settimane, e nuove modalità di allenamento che saranno presentate nel corso della stagione stessa.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.