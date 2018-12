For Honor Italian Duel: la finale commentata dal Fossa e dai PlayerInside il 16 dicembre

Domenica 16 dicembre Francesco Fossetti, assieme a Raiden e Midna dei Playerinside, commenteranno in diretta la finale del torneo For Honor Italian Duel. La trasmissione andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 15:00.

For Honor Italian Duel Tournament (II Edizione) è il primo torneo italiano ufficiale di For Honor. Le partite vengono disputate su PlayStation 4, giocando duelli 1v1 incentrati sul combattimento. Dopo le qualificazioni e le fase eliminatorie delle scorse settimane, la finale della competizione si disputerà domenica 16 dicembre, permettendo di eleggere il campione italiano di questa nuova edizione del torneo.

Il nostro Francesco Fossetti commenterà in diretta la finale di For Honor Italian Duel Tournament insieme ai PlayerInside. L'evento verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. L'iscrizione è inoltre necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community durante il live.