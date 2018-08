For Honor Marching Fire: annunciata Arcade, una nuova modalità PvE

In occasione di Gamescom, Ubisoft ha annunciato che For Honor Marching Fire includerà Arcade, una nuova modalità PvE in grado di offrire contenuti illimitati e giocabilità infinita.

For Honor Marching Fire è l'aggiornamento più ambizioso mai realizzato per il gioco. L’aggiornamento include sia eccitanti contenuti gratuiti, come la nuova modalità PvP Assalto e diverse nuove caratteristiche e migliorie, sia un'espansione a pagamento. L'update verrà lanciato il 16 ottobre per il sistema di intrattenimento PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, che comprende Xbox One X, e PC Windows.

Arcade introduce un nuovo modo di giocare a For Honor, sia in solitario che in modalità cooperativa per due giocatori. In Arcade, i giocatori combattono battaglie contro orde sempre più imponenti di nemici, con differenti obiettivi e caratteristiche, ottenendo così una giocabilità infinita e una sfida che si rinnova ogni volta. La modalità quick play è l'opportunità perfetta per i giocatori che vogliono provare nuovi Eroi e livellarli prima di lanciarsi nel PvP: tutte le ricompense ottenute in questa modalità varranno infatti anche nel multiplayer. I giocatori che possiedono Marching Fire potranno inoltre invitare tutti i loro amici a raggiungerli in modalità cooperativa, anche quelli che non hanno acquistato la nuova espansione.

I guerrieri veterani che possiedono il gioco base For Honor possono prenotare già adesso l'espansione Marching Fire per 29,99€. Disponibile solo in edizione digitale, garantisce l'accesso ad Arcade e, al lancio, sbloccherà immediatamente i quattro eroi della nuova fazione Wu Lin (il Tiandi, il Jiang Jun, il Nuxia e lo Shaolin). I giocatori che prenotano l'espansione Marching Fire riceveranno l'esclusivo Wu Lin Pack, che include 1 Elite Outfit per tutti gli Eroi Wu Lin, del valore di 28.000 acciaio.

Dopo l'iniziale periodo di accesso anticipato, tutti i giocatori saranno in grado di reclutare gli Eroi Wu Lin usando l'Acciaio guadagnato in gioco e potranno accedere alla nuova modalità 4v4 “Assalto” gratuitamente. Inoltre, tutti i giocatori trarranno beneficio dagli aggiornamenti grafici che miglioreranno le texture del gioco, introdurranno un sistema rinnovato di luci e nuovi gradienti per il cielo. Saranno anche introdotte ulteriori migliorie, tra cui un'interfaccia migliorata e un nuovo sistema di dialogo più reattivo.

I nuovi giocatori che vogliono iniziare subito possono scaricare For Honor Starter Edition gratuitamente su Steam tra il 22 agosto alle 19:00 e il 27 agosto alle 19:00, e tenerlo per sempre. For Honor Starter Edition è anche parte di Xbox’s Games with Gold ed è disponibile gratuitamente ai membri di Xbox Live Gold fino al 15 settembre.