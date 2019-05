For Honor non smette di evolversi: attese importanti novità all'E3 2019

Gli oltre 20 milioni di combattenti di For Honor saranno felici di sapere che gli sviluppatori del celebre action di Ubisoft voleranno a Los Angeles per offrire al pubblico dell'E3 2019 un importante assaggio delle novità contenutistiche che interesseranno il titolo nel corso dei prossimi mesi.

Durante la kermesse videoludica di metà giugno, gli autori di For Honor illustreranno nel dettaglio gli interventi che intendono compiere per arricchire l'universo multiplayer del loro kolossal a sviluppo continuo incentrato sui combattimenti all'arma bianca.

La guerra perpetua tra Vichinghi, Templari e Samurai dovrebbe perciò essere uno dei temi portanti della conferenza E3 2019 di Ubisoft che il colosso videoludico transalpino terrà in diretta streaming a partire dalle ore 22:00 di lunedì 10 giugno e alla quale, logicamente, assisteremo in diretta per fornirvi un'ampia copertura mediatica con news, approfondimenti e video speciali.

La fiera losangelina darà modo agli appassionati di For Honor di conoscere le ultimissime novità che li attendono dopo Sakura, il nome scelto da Ubi per celebrare l'inizio della Stagione 2 dell'Anno 3. Gli utenti di For Honor possono già utilizzare in battaglia il nuovo eroe Samurai Hitokiri e affrontare gli avversari all'interno della mappa Chiomaombrosa per sperimentare i miglioramenti effettuati al Giustiziere e al Razziatore. Su queste pagine trovate un nostro video che riassume i rumor sulla conferenza Ubisoft dell'E3 2019, molti dei quali correlati al chiacchierato progetto di Assassin's Creed Ragnarok.