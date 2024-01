For Honor, quante novità! Ubisoft festeggia i 35 milioni di giocatori in grande stile

Ubisoft ha sempre guardato al futuro con For Honor e il suo supporto post-lancio, il quale continua anche a distanza di tanti anni dal suo debutto. Ci avviciniamo sempre di più al settimo anno di età, con il compleanno di For Honor lontano soltanto di un paio di settimane. Ma quali contenuti arriveranno prossimamente sul celebre titolo?

Al fine di rispondere a tale interrogativo è intervenuta la stessa Ubisoft, che tramite un comunicato stampa fa sapere al proprio pubblico che sono in arrivo i festeggiamenti per i 35 milioni di giocatori su For Honor. A distanza di più di un anno dal drammatico trailer di For Honor che ha presentato la Stagione 3 dell'anno 6 "The Demon Dagger", ecco che l'azienda videoludica ha riferito ai fan che dal 1° febbraio giungerà un nuovo eroe: Varangian Guard. Questo personaggio inedito sarà giocabile tra pochissimo e potrà essere sbloccato dal 14 febbraio.

Ma le novità non finiscono qui: infatti, è stato confermato che For Honor Year 8 inizierà dal 1° al 15 marzo e introdurrà nuove mappe e nuove funzionalità. Nello specifico, sappiamo che le mappe convertite entreranno a far parte delle zone giocabili dagli utenti, insieme alle nuove funzionalità del Legacy Pass che consentiranno di acquistare o continuare i precedenti Battle Bass. Ciò potrà essere fatto in ordine cronologico, partendo da quello della Stagione 1 dell'anno 4. Cosa ne pensate dei contenuti che entreranno a far parte dell'offerta videoludica messa a punto da Ubisoft con il suo For Honor?