For Honor: la nuova patch aggiunge il supporto per i 60fps su PS5 e Xbox Series X/S

L'aggiornamento 2.24.0 di For Honor aggiunge il supporto ai 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, andando a così a completare le migliorie next-gen promesse da Ubisoft come parte dell'aggiornamento autunnale del gioco.

For Honor gira in 4K su PS5 e Xbox Series X (1080p su Xbox Series S) con livello di dettaglio migliorato, ombre più realistiche e altre migliorie tecniche, con l'aggiornamento 2.24.0 arriva anche la compatibilità con i 60fps su tutte e tre le console di attuale generazione, sicuramente una novità non di poco conto considerando la natura frenetica e veloce del gameplay di For Honor.

La patch porta in dote anche nuovi contenuti come il personaggio Gryphon (definito un veterano dei combattimenti all'arma bianca) e la modifica della barra Vendetta, ora più chiara e immediata da consultare durante le battaglie. Nonostante non sia uno dei giochi più chiacchierati del momento, For Honor ha riscosso un notevole successo in questi anni conquistando oltre 20 milioni di giocatori, fa piacere vedere come Ubisoft continui a supportare il progetto con aggiornamenti e nuovi contenuti, oltre a tornei competitivi ed eventi globali per la community eSports.