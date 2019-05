For Honor: la nuova stagione Sakura è ufficialmente iniziata

Ubisoft annuncia che la Stagione 2 dell’Anno 3 di For Honor, “Sakura”, è ora disponibile per Windows PC, PlayStation 4 e Xbox One X.

La nuova stagione introduce il nuovo eroe Samurai Hitokiri, che va a unirsi al roster attuale di 23 eroi suddivisi tra le quattro Fazioni del gioco. Utilizzabili sia nella versione femminile chiamata Sakura, sia nella maschile chiamata Yato, gli Hitoriki sono spietati giustizieri sul campo di battaglia. Impugnando la loro Masakari, una potente ascia da guerra Samurai, possono raggiungere uno speciale stato in cui riescono a concatenare attacchi pesanti e ad eseguire mosse speciali. Gli Hitokiri saranno utilizzabili immediatamente dai possessori del Pass Anno 3 al lancio della nuova stagione, il 2 maggio, mentre gli altri giocatori potranno acquistare i nuovi Eroi dal 9 maggio utilizzando i propri pezzi d’acciaio.

Oltre al nuovo Eroe, la Stagione 2 dell’Anno 3 introduce anche la nuova mappa Chiomaombrosa e alcuni miglioramenti per Giustiziere e Razziatore. Tutti i nuovi contenuti rientrano negli sforzi del team di sviluppo per rinnovare costantemente l’esperienza di gioco e migliorarne il bilanciamento con vari aggiornamenti, che finora hanno portato alla nascita di una community di 20 milioni di giocatori.