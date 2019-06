For Honor: al via il nuovo evento a tempo limitato Shadows of The Hitokiri

In occasione della conferenza Ubisoft E3 2019, il publisher francese ha annunciato che For Honor ospiterà il nuovo evento a tempo limitato Shadows of The Hitokiri, disponibile fino al 27 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

L'evento sarà disponibile da oggi fino al 27 giugno, e consentirà ai giocatori di For Honor di partecipare alla modalità speciale Soul Rush, con la possibilità di ottenere nuove ricompense inedite.

Oltre a Soul Rush, i giocatori possono allearsi con altri guerrieri per partecipare alle sfide della community e vincere una serie di premi. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle ricompense ottenibili dai giocatori, vi lasciamo con il trailer dell'evento Shadows of The Hitokiri riportato in cima alla notizia.