For Honor: oltre a nuovi Eroi e Modalità, Marching Fire introduce anche un Upgrade Grafico

For Honor si prepara a ricevere, nel corso della prossima settimana, un corposo aggiornamento: "Marching Fire". In questa occasione, il titolo Ubisoft, che ha recentemente raggiunto la soglia di 15 milioni di giocatori, vedrà l'introduzione di numerose novità.

Vi abbiamo già parlato dell'aggiunta di nuovi Eroi e di Arcade, una nuova modalità di gioco PvE. Tuttavia, a ormai pochi giorni dal lancio, Ubisoft ci fornisce un ulteriore interessante dettaglio: tramite il nuovo aggiornamento, infatti, For Honor riceverà, gratuitamente, anche un upgrade grafico.

A fornire maggiori dettagli è Christian Diaz, l'Art Director del gioco. In un intervista, questi sottolinea come i lavori relativi ad un potenziamento grafico del titolo siano iniziati già nel 2017, praticamente a ridosso del lancio di For Honor.

Le migliorie introdotte punteranno soprattutto a rendere le mappe più ricche di dettagli e a migliorare il sistema di illuminazione. Ad essere coinvolte da questo particolare processo di rinnovamento grafico saranno anche le cut-scene e la modalità storia.

Nel descrivere il lavoro effettuato l'Art Director afferma che, grazie alle migliorie apportate, le ambientazioni del titolo riusciranno a trasmettere ai videogiocatori sensazioni più precise ed accurate. Nello specifico dichiara: "Se stai giocando nella mappa di Valkenheim, creata per apparire come un'ambientazione fredda, ora tale aspetto sarà molto più evidente. Allo stesso modo, il calore di un luogo come Ashfeld sarà più manifesto."

Per ulteriori approfondimenti e per visualizzare alcune immagini esemplificative delle migliorie apportate, vi rimandiamo all'intervista integrale.

Vi ricordiamo che For Honor è già disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre l'aggiornamento Marching Fire sarà disponibile a partire dal 16 ottobre.