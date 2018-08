For Honor: l'Open Test di Marching Fire si svolgerà su PC dal 6 al 10 settembre

Ubisoft ha annunciato che l'Open Test di For Honor: Marching Fire si terrà dal 6 al 10 settembre, esclusivamente su PC. L'Open Test è accessibile a tutti i giocatori PC e mette a disposizione l’intera gamma di 22 eroi, inclusi i quattro nuovi guerrieri Wu Lin, oltre alle nuove Perk.

I giocatori potranno affrontarsi in modalità Duello e Assalto, con tutte e tre le mappe Assalto disponibili in PvAI, PvP e Match Personalizzato. Tutti i giocatori PC potranno scaricare in anticipo l'Open Test a partire dal 4 settembre.

Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori come parte dell'update For Honor: Marching Fire, in uscita il 16 ottobre, la Modalità Assalto è uno strategico match PvP 4v4. I giocatori possono vivere la fantasia di attaccare o proteggere una fortezza medievale. Gli attaccanti devono lavorare assieme per superare i cancelli e uccidere il comandante del castello, mentre i difensori cercheranno di proteggerlo distruggendo l'ariete da sfondamento o eliminando tutti gli invasori.

L'Open Test PC sarà l’occasione per i giocatori di sperimentare per la prima volta le nuove funzionalità di Marching Fire, tra cui la Schermata della Celebrazione della Vittoria, un nuovo sistema di dialogo reattivo, e altro. La Schermata della Celebrazione della Vittoria consacrerà il team vincente di un match mostrando le statistiche e le personalizzazioni dei suoi membri. Ognuno di essi verrà mostrato in una posa speciale alle fine di ogni partita. L'Open Test PC conterrà la posa di base; nuove posizioni saranno disponibili al lancio di Marching Fire.

Il nuovo sistema di dialogo rende vivi gli Eroi, permettendo loro di discutere. I personaggi ora interagiranno tramite brevi dialoghi basati sulle loro personalità e sul contesto della situazione di gioco.

I guerrieri veterani che possiedono il gioco base di For Honor possono già prenotare l'espansione Marching Fire per 29,99€. L'espansione garantisce l'accesso ad Arcade, la nuova modalità PvE che mette contro i giocatori impegnative ondate di nemici con vari obiettivi e, al lancio, sbloccherà immediatamente i quattro eroi della nuova fazione Wu Lin (il Tiandi, il Jiang Jun, il Nuxia e lo Shaolin) con due settimane in anticipo rispetto agli altri giocatori, che potranno sbloccarli usando l’Acciaio. I giocatori che prenotano l'espansione Marching Fire riceveranno l'esclusivo pacchetto Wu Lin, che include 1 Elite Outfit per tutti gli Eroi Wu Lin, del valore di 28.000 acciaio.

Dopo l'iniziale periodo di accesso anticipato, tutti i giocatori saranno in grado di reclutare gli Eroi Wu Lin usando l'Acciaio guadagnato in gioco, e potranno accedere alla nuova modalità 4v4 di assedio al castello "Assalto" gratuitamente. Inoltre, tutti i giocatori trarranno beneficio dagli aggiornamenti grafici che miglioreranno le texture del gioco, introdurranno un sistema rinnovato di luci e nuovi gradienti per il cielo. Saranno anche introdotte ulteriori migliorie, tra cui un'interfaccia aggiornata e un nuovo sistema di dialogo reattivo.

I nuovi giocatori che vogliono iniziare subito possono scaricare For Honor Standard Edition nell'ambito di Xbox Games with Gold, disponibile gratuitamente ai membri di Xbox Live Gold fino al 15 settembre.