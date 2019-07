For Honor presenta la Stagione 3 dell'Anno 3 e il nuovo Eroe Jormungandr

Ubisoft ha presentato ufficialmente la Stagione 3 dell'Anno 3 di For Honor. Intitolata Hulda, aprirà presto i battenti su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La più grande novità della nuova stagione sarà rappresentata da Jormungandr, spietato guerriero appartenente alla fazione dei Vichinghi. I possessori del Pass Anno 3 potranno giocare nei suoi panni a partire dalle ore 21:00 del 1° agosto, mentre tutti gli altri giocatori potranno accedere al nuovo eroe dalle 20:00 dell’8 agosto al prezzo di 15.000 pezzi di acciaio.

"I Jormungandr sono Vichinghi che mostrano con delle cicatrici sul proprio corpo la devozione al Gran Serpente, creatura da cui la loro setta prende il nome. Condotti da Hulda o Gretar, rispettivamente la versione femminile o maschile di questo nuovo Eroe, i Jormungandr mirano a distruggere i deboli prima dell’arrivo del Ragnarok, poiché credono che solo i più valorosi debbano restare in vita per la Grande Battaglia. Muniti del mitico War Hamarr, durante gli scontri abbattono i propri avversari con dei potenti attacchi".

In aggiunta al nuovo eroe, la Stagione 3 dell'Anno 3 offrirà ai giocatori anche una nuova mappa Assedio, la fortezza Vichinga di Storr. I nuovi contenuti verranno presentati ufficialmente sul canale Twitch di For Honor durante un livestream del Warrior’s Den che prenderà il via alle ore 18:00 del 25 luglio. Nel frattempo, potete godervi il trailer di presentazione di Hulda, variante femminile di Jormungandr, allegato in cima a questa notizia. Ubisoft, infine, ci ricorda che For Honor sarà uno dei tanti giochi che verranno inclusi nel servizio in abbonamento Uplay+ che debutterà a settembre.